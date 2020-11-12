Стокгольм, , 11:35 — REGNUM Функцию кроссплея добавят в игру Minecraft Dungeons уже 17 ноября 2020 года. Об этом сообщалось 11 ноября на официальной Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/dungeonsgame/status/1326555358916173824

После добавления кроссплея обладатели игры на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch смогут проходить уровни вместе. На запись разработчиков Minecraft Dungeons также отреагировал официальный Twitter-аккаунт Xbox — его представители заявили, что после «объединения сил» у главного антагониста проекта не будет шансов на победу.

Напомним, Minecraft Dungeons — это ролевой экшен во вселенной популярной «кубической» игры-песочницы. Его релиз состоялся в 2020 году.

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