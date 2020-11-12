Самара, , 12:03 — REGNUM Более 500 кислородных концентраторов планируют закупить для лечения больных с COVID-19 в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян в своем обращении к жителям области, опубликованном в социальной сети.

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По его словам, почти 70% пациентов, которые лежат в инфекционных стационарах, на первых этапах лечения нуждаются в кислородной поддержке. При этом суточный расход кислорода по всем стационарам Самарской области сейчас составляет порядка 60 тонн. При этом фиксируется уменьшение пациентов, которые лечатся в домашних условиях: если у пациента есть показания к кислородной поддержке, то он должен лечиться в больнице.

Бенян сообщил, что несмотря на то, что система здравоохранения региона обладает всеми необходимыми ресурсами, их будут увеличивать. Во все больницы, где лечатся пациенты с COVID-19, где уже есть газификаторы, планируется их докупать. Помимо этого, было решено закупить более 500 кислородных концентраторов, которые могут вырабатывать кислород из воздуха для больных средней степени тяжести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 ноября в регионе за сутки выявили 195 случаев заражения коронавирусом. Всего по области было зарегистрировано 18 033 случаев заражения этой инфекцией, при этом 15 912 человек с ним справились.

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