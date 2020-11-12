Биробиджан, , 11:31 — REGNUM Двум медсёстрам и врачу областной больницы Еврейской АО отказали в дополнительных выплатах за работу с пациентами, у которых лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом. Они обратились за помощью в прокуратуру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Выяснилось, что данные медработники не были включены в перечень персонала, которому положены выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Прокурор Биробиджана внёс представление об устранении нарушения, которое было рассмотрено и удовлетворено.

Медсёстры и врач получили дополнительные выплаты на общую сумму 255 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 439 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 12 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.