Париж, , 11:30 — REGNUM В день релиза в Assassin's Creed Valhalla сыграли в два раза больше человек, чем в Assassin's Creed Odyssey. Об этом 12 ноября сообщается в официальном анонсе компании Ubisoft.

Разработчики уверены, что этот тренд продолжится с дальнейшими продажами Valhalla на консолях нового поколения. Они также отметили, что их новый проект обошёл все предыдущие игры Ubisoft по количеству просмотров на Twitch.

Напомним, Assassin's Creed Valhalla — это ролевая игра от Ubisoft, релиз которой состоялся 10 ноября 2020 года. Она доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Stadia и PC.

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