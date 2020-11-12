Москва, , 11:36 — REGNUM Среди тех, кто борется с распространением коронавируса, москвичи больше всего доверяют трём категориям лиц. Об этом 12 ноября заявил руководитель отдела медико-социологических исследований в НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Игнат Богдан на международном форуме «Социология здоровья: здравоохранение, которому доверяют» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"У москвичей большим доверием в рамках противодействия коронавирусу пользуются врачи стационаров, волонтеры и работодатели, которые, по мнению москвичей, хорошо организовали меры по профилактике коронавируса», — сказал Богдан.

По его словам, жители столицы жаловались на наличие в СМИ большого количества различных точек зрения. Исследование показало, что это приводит к тому, что люди перестают верить любой информации

«Также мы увидели приверженность к рациональным мерам по профилактике коронавируса», — сказал Богдан.

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