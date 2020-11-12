Сеул, , 11:26 — REGNUM В «королевской битве» PUBG пройдёт событие-кроссовер с игрой Metro Exodus. Об этом 11 ноября сообщила «Игромания».

В скором времени в игре появится специальный режим под названием Metro Royale — в нём появятся персонажи, локации, враги и оружие из Metro Exodus. Сообщается, что у геймеров также появится возможность совершать набеги на лагеря бандитов ради более качественных предметов.

Напомним, PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его релиз состоялся в 2017 году.

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