Йошкар-Ола, , 11:26 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 73 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в регионе выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 47 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6667 случаев.