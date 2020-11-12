Севастополь, , 11:21 — REGNUM Рейды на предмет исполнения закона о запрете продажи алкоголя в подвалах жилых домах проводятся в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города 12 ноября.

В ходе рейдов были выявлены нарушения в двух точках, на улице Истомина и проспекте Генерала Острякова — на эти заведения ранее поступали жалобы и от местных жителей. По итогам проверок наложен арест на алкогольную продукцию общим объемом 225 литров пива и пивных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе с 7 ноября в силу вступил закон, запрещающий розничную продажу алкоголя объектами общественного питания, которые расположены в жилых домах и имеют зал для обслуживания посетителей площадью менее 50 кв.м.

По данным начальника контрольного управления главного управления потребительского рынка Севастополя Даниила Степаненко, до вступления в силу закона в жилых домах продажу алкогольной продукции по лицензии до вступления закона в силу осуществляли 11 заведений. Из них два прекратили лицензии, пять привели площади помещений в соответствие с требований. Остальные ожидают проверки со стороны контролирующих органов.