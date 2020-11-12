Чита, , 11:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 702 человека, причём 258 из них добавились только за последние сутки. Это самое большое число случаев заражения за весь период пандемии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у четверых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 208 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 111 находятся в тяжелом состоянии, 51 подключён к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 787 человек за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 составляет 11 139 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье COVID-19 победили 9990 человек

Читайте развитие сюжета: Забайкальская COVID-клиника принимает по 500 пациентов в сутки