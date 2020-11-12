Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Разработчики Destiny 2 исправили ошибку, благодаря которой геймерам удавалось получать высокоуровневое снаряжение. Об этом сообщается 12 ноября на странице Bungie Help в Twitter.

https://twitter.com/BungieHelp/status/1326680848687489024

Bungie исправила шанс выпадения легендарных энграмм в локации Widow's Walk до изначально предполагаемого значения. Ранее геймеры могли безостановочно получать высокоуровневые предметы в этоq зоне, чтобы быстрее повысить показатель силы своего персонажа.

Напомним, Destiny 2 — это популярный научно-фантастический многопользовательский шутер. Последнее дополнение для игры называется Beyond Light, его релиз состоялся 10 ноября 2020 года.

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