Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались 19 пациентов с подтверждённым положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 ноября.

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От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 12 женщин в возрасте от 39 лет до 91 года и семеро мужчин — от 49 до 79 лет. Все пациенты с COVID-19 страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 1 тыс. 13 человек.

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