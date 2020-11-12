Саранск, , 11:17 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 12 ноября выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 85 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 9160 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 60 человек, всего с начала пандемии выздоровели 7582 жителя Мордовии. 55 человек скончались от коронавируса как от основной причины, один — в течение последних 24 часов. За предыдущие сутки летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1523 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 11 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2167 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1180 человек.