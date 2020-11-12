Москва, 12 ноября 2020, 11:17 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 5997 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.
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Это на 1520 случаев больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 4477 случаев заражения.
За сутки 1426 пациентам потребовалась госпитализация в стационары. При помощи ИВЛ поддерживаются жизни 371 человека.
Всего в Москве за время пандемии выявили свыше 491,5 тыс. случаев заражения.