Москва, , 11:17 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 5997 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 ноября сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 1520 случаев больше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 4477 случаев заражения.

За сутки 1426 пациентам потребовалась госпитализация в стационары. При помощи ИВЛ поддерживаются жизни 371 человека.

Всего в Москве за время пандемии выявили свыше 491,5 тыс. случаев заражения.