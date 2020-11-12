Москва, , 11:14 — REGNUM Новые ограничительные меры мэра Москвы перед новогодними праздниками в связи с пандемией коронавируса одобряют 41% москвичей, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Причём в ходе опроса выяснилось, что новые московских властей ограничения чаще поддерживают женщины чем мужчины 51% против 32%.

Основной аргумент — «заболеваемость и смертность в Москве осенью побили рекорды весны». Участники опроса предлагают закрыть все заведения кроме продуктовых магазинов и аптек: «здоровье людей важнее».

Опрос проведен 10 ноября 2020 года. Опрошены 1000 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей .Собянин ужесточил ограничительные меры из-за COVID-19 до 15 января 2021 года.

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