Нью-Дели, , 11:13 — REGNUM Более 40 млн доз вакцины от коронавируса Covishield, разработанной Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca, произвёл Институт сыворотки Индии. Регистрация участников третьей фазы испытания вакцины завершена, говорится в сообщении Совета медицинских исследований Индии.

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Вакцину Covishield от AstraZeneca также испытывают в Великобритании, Бразилии, Южной Африке и США. В Индии вторая и третья фаза клинических испытаний Covishield проходит в 15 различных центрах по всей стране. Все 1600 участников третьего этапа набраны к 31 октября.

«Covishield — это, безусловно, самая передовая вакцина в тестировании на людях в Индии», — отмечено в сообщении.

По итогам испытаний второй и третьей фазы индийские власти будут добиваться для страны раннего доступа к этому препарату. Институт сыворотки Индии и Совет медицинских исследований также готовят заявку на третью фазу испытаний вакцины Covovax, которую разработала компания Novavax из США.

Кроме того, в Индии уже испытывают вакцины Covaxin от Bharat Biotech и ZycovD от Zydus Cadila. Одобрены вторая и третья фазы клинических исследований российской вакцины «Спутник V».

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