Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 305 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 12 ноября.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 41 муниципальном образовании Дона. Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Ростове-на-Дону — 114 человек, Сальском районе — 17 человек, Каменске-Шахтинском — 15 человек, Таганроге — 14 человек, Неклиновском районе — 13, городах Волгодонск и Гуково — по 11 человек. Более четверти новых носителей инфекции — пожилые люди старше 66 лет, 0,7% — дети.

С начала пандемии число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 34 тыс. 347 человек.