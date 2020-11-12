Йошкар-Ола, , 11:13 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 12 ноября выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 47 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6667 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 5535 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 155 человек. 73 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, один — в течение последних 24 часов. Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 1059 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 353 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1144 человека, из них у 1127 — пневмония.