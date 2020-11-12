Севастополь, , 11:13 — REGNUM Ещё 55 случаев коронавируса подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили 12 ноября в пресс-службе правительства региона. Сутками ранее сообщалось о 61 новом носителе инфекции.

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Из новых пациентов в стационары инфекционной и девятой городской больницы госпитализированы 22 человека, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Также за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 152 человека. Статистика смертности выросла на четыре новых случая: скончались мужчины в возрасте 62 и 73 лет, женщины в возрасте 79 и 93 лет.

Всего в Севастополе за период пандемии заражение коронавирусом было подтверждено у 3306 человек, выздоровели 2298 пациентов, 87 умерло. В стационарах на 12 ноября находятся 323 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, ещё 572 пациента лечатся амбулаторно.

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