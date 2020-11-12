Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM В Казахстане ставки на использование радиочастот для операторов сотовой связи планируют снизить на 90%. Об этом 12 ноября заявил депутат Сената республики Серегй Ершов, сообщает издание InformBuro.

По его словам, льгота будет предоставляться только тем операторам, которые инвестируют высвободившиеся средства в предоставление широкополосного доступа в сельской местности.

Сенаторы отметили необходимость введения этой льготы при рассмотрении поправок в Налоговый кодекс. Сенат вернул проект закона на доработку в Мажилис (нижнюю палату парламента).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа представитель комитета телекоммуникаций министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Виталий Ярошенко заявил, что 883 населенных пункта в республике не имеют доступа к интернету.

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