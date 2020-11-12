Нижний Новгород, 12 ноября 2020, 11:09 — REGNUM За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»
Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 933 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум трех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября выявили 421 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 414 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 46 521 случая.
Читайте также: Среди нижегородцев выявили 421 нового носителя коронавируса за сутки