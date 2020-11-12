Нижний Новгород, , 11:09 — REGNUM За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось об 11 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 933 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум трех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября выявили 421 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 414 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 46 521 случая.

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