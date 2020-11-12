Уфа, , 11:16 — REGNUM Двух новых резидентов зарегистрировали в особой экономической зоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ) «Алга» Башкирии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба корпорации развития региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, Министерство экономического развития РФ выдало свидетельства о регистрации ООО «ФГ «Дога» и ООО «ЗУР».

Сообщается, что ООО «ФГ «Дога» намерено построить установку по переработке углеводородных газов в ароматические углеводороды. Этот продукт пользуется большим спросом во всем мире. Его применяют при производстве красителей, лекарств и пластмасс. Начать производство планируется в 2023 году. Инвестор планирует направить на реализацию проекта более 2 млрд рублей и создать 117 рабочих мест.

Компания ООО «ЗУР» планирует создать завод по производству светодиодной продукции для освещения дорог, улиц и общественных пространств. Это продукция также очень востребована. Начать производство планируется в конце следующего года. При этом инвестор намерен направить на реализацию данного проекта свыше 300 млн рублей и создать 46 рабочих мест.

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