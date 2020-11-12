Нижний Новгород, , 11:07 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 12 ноября выявили 421 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 414 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 46 521 случая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки в области выписаны 544 человека, всего выздоровели с начала пандемии 39 334 нижегородца.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 933 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось об 11 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 6364 человека. Из этого числа около 4 тыс. госпитализировано, 2,1 тыс. человек получают лечение амбулаторно, 31 житель региона — в обсерваторах.

Напомним, в регионе развернуто 6742 койки для лечения пациентов инфекционного профиля, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 2,6 тыс. коек, 824 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, за несколько последних дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,96. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда увеличился и составляет 19%.