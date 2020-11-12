Челябинск, , 11:03 — REGNUM В Челябинской области к 12 ноября скончались ещё семь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

От COVID-19 умерли 69-летняя и 81-летняя женщины, а также 83-летний мужчина. Ещё четыре человека скончались от других заболеваний. У 76-летней женщины были сахарный диабет, идиабетическая нефропатия, у 42-летнего мужчины — ВИЧ-инфекция, у 65-летней женщины — сахарный диабет и гипертония, а у 88-летнего мужчины — киста и хроническая сердечная недостаточность.

С начала пандемии от ковида скончались уже 209 граждан. Ещё 511 ушли от других заболеваний.