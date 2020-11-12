Воронеж, , 11:01 — REGNUM Камеры видеофиксации будут установлены на территории Северного леса в Воронеже. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области по итогам совещания по реализации приоритетного стратегического проекта «Северный лес», которое 11 ноября провёл губернатор Александр Гусев.

В соответствии с проектом, территория лесопарка площадью около 45 га должна быть благоустроена в 2023 году. На данный момент готов проект концепции парка, ведется работа по смене статуса особо охраняемой природной территории и решению вопроса с земельными участками, находящимися в частной собственности и расположенными в границах парка. Независимую оценку размера возмещения за изымаемые для государственных нужд земельные участки планируется завершить до конца ноября.

Также прорабатывается вопрос установки камер видеофиксации по периметру парка — сейчас определяется, сколько будет камер и где их установят, а также вопрос переноса контейнерных площадок, которые сейчас расположены в границах Северного леса.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении многих лет Северный лес был предметом спора застройщиков и местных жителей. В 2014 году было принято решение о создании природного парка, однако фактически защитить территорию от застройки мешал тот факт, что в частной собственности на территории леса находится более 50 земельных участков. В августе 2020 года власти заявили о начале благоустройства территории.

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