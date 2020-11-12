Пенза, , 11:02 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 12 ноября подтвердилась у 17 273 человек, за сутки заболели еще 165 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 163 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 12 514 человек, за сутки — 156 пациентов. 209 пензенцев скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области подтверждена смерть еще троих пациентов с коронавирусом. В числе погибших — женщины в возрасте 68, 50 и 44 лет.

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