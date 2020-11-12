Владикавказ, , 10:57 — REGNUM В Северной Осетии установлен факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Под угрозу поставлена жизнь детей, которые стали воспитанниками детского сада «Родничок» в селении Карджин Кировского района. Дело в том, что они ежедневно посещают дошкольное образовательное учреждение, которое официально не принято в эксплуатацию, сообщили 12 ноября в пресс-службе СКР по региону.

Как установлено следствием, в августе 2019 года управление капитального строительства республики заключило с компанией «Еврострой» госконтракт на строительство пристройки к зданию средней школы в селении Карджин, где планировалось разместить детский сад.

На конец августа 2020 года в здании, которое было построено, но в эксплуатацию не введено, начали принимать детей. Теперь 17 воспитанников ежедневно подвергаются риску из-за того, что, согласно заключению судебной пожарно-технической экспертизы, в нем имеются нарушения требований противопожарного режима, «неустранение которых может привести к тяжким последствиям в случае возникновения пожара».

В отношении должностных лиц муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения возбуждено уголовное дело.