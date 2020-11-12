Челябинск, , 10:56 — REGNUM В Челябинске бывший участковый полиции отдан под суд. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Калининского района, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

По данным следователей, в мае 2017 года он обнаружил в Челябинске иностранца без документов. Он предложил ему уплатить на месте две тысячи рублей и в дальнейшем каждый месяц давать деньги за не составление протокола.

В 2017—2020 годах полицейский получил от иностранца 29 700 рублей. Теперь его дело рассмотрит Калининский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Магнитогорске был задержан сотрудник полиции. Его подозревают в кражах из магазина.

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