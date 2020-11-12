Екатеринбург, , 10:58 — REGNUM В Свердловской области обнаружили вирус SARS-CoV-2 ещё у 314 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — рекордный почти за четыре месяца. Больше за последнее время носителей регистрировали в середине июля (347 человек).

Коронавирус выявили у жителей Екатеринбурга (172 носителя), Алапаевска, Арамильского городского округа, Артёмовского, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Камышлова, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Сысертского и Туринского городских округов.

Теперь в регионе подтверждено 39 690 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский допустил отмену строительства ледового городка из-за пандемии COVID-19.

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