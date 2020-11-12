Брянск, , 10:57 — REGNUM За минувшие сутки 157 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в региональном оперативном штабе. Сутки ранее было подтверждено на шесть случаев больше. Лаборатории проверили 3125 тестов.

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Общее количество подтверждённых положительных тестов на коронавирус в Брянской области составило 14 тыс. 752. Выздоровели после лечения 10 717 человек, в том числе за сутки выписаны 126 пациентов.

С начала пандемии в регионе проведено 258 тыс. 174 исследования на инфекцию.