Сеул, , 10:56 — REGNUM В соответствии с поправками к закону о профилактике инфекционных заболеваний, начиная с 13 ноября в Южной Корее будут штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение масок в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией.

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Ношение масок также обязательно на рабочих местах с повышенным риском распространения инфекции, таких как колл-центры, логистические центра, крытые спортивные объекты, а также во время мероприятий, в которых участвует более 500 человек.

Известно, что к использованию допускаются только маски, одобренные управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов. К ним относятся хирургические маски, респираторные маски KF94/KF80 и KF-AD. Также допускается ношение тканевых и одноразовых масок, полностью закрывающие рот и нос.

Прикрытие лица одеждой и использование масок из сетчатого материала и масок с клапаном будут считаться нарушением масочного режима. Неправильное ношение масок, при котором рот и нос не прикрыты полностью, также влечёт за собой штраф.

Отмечается, что от штрафов освобождаются только лица младше 14 лет, которые не могут носить маски по медицинским показаниям либо не способны самостоятельно надеть маску.