Стокгольм, , 11:00 — REGNUM В Швеции ситуация с норками, инфицированными коронавирусом, выглядит значительно лучше, чем в соседней Дании, так как в стране уже ведутся работы по забою животных, которые проводятся каждую осень во время забора меха. Таким образом, каких-либо специальных мероприятий по уничтожению всех шведских норок не требуется. Об этом в эфире SVT заявил главный ветеринарный врач Швеции Карл Столь.

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«У нас есть программа мониторинга, и мы получаем данные от всех производителей. На данный момент у нас есть десять подтвержденных случаев заражения норок коронавирусом в Швеции. Все случаи были выявлены в Блекинге, где находится около половины норковых ферм в стране», — заявил Столь.

В то же время скептики подчеркивают, что разведение норок в больших стадах может способствовать заражению коронавирусом и его распространению.

«Не могу сказать, что это способствует распространению инфекции. У вас могут быть большие стада с большим количеством животных, но с хорошим инфекционным контролем. Зачастую именно небольшие стада с более слабым инфекционным контролем имеют больший риск заражения», — подчеркнул Столь.

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