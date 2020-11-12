Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM Два отделения психоневрологического интерната № 1 закрыли на карантин по коронавирусу. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

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Как уточнили в ведомстве, в интернате выявили подтверждённые случаи заражения COVID-19 неделю назад.

«В ПНИ №1 есть подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекции, два отделения по требованию Роспотребнадзора неделю назад были закрыты на карантин вместе с персоналом на две недели», — утончили в комитете.

В настоящий момент проводится тестирование, дополнительная обработка помещений, приняты дополнительные ограничительные меры по разведению потоков проживающих и сотрудников.

Предполагается, что карантин продлится две недели.

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