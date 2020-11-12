Черкесск, , 10:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии расследуется уголовное дело о мошенничестве с использованием интернета. Группа злоумышленников, организованная жителем Кисловодска, орудовала на территории республики, а также в Краснодарском крае и других регионах России.

Мошенники в интернете Иван Шилов © ИА REGNUM

Им удалось обмануть свыше 300 граждан, похитив у них денежные средства. В рамках расследования многоэпизодного уголовного дела за последнее время было раскрыто еще пять преступлений, сообщили 11 ноября в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии.

Как рассказал старший следователь СЧ СУ МВД по КЧР Арсен Уракчиев, члены преступного сообщества размещали в сети интернет объявления о продаже бытовой техники и мебели и о сдаче жилья в аренду. При этом называли цены значительно ниже рыночных, на что клевали доверчивые граждане, отправляя на счета подозреваемых предоплату. Само собой, товар или услугу они не получали.

В настоящее время задержаны в Карачаевске и Краснодаре четверо членов этой группы, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Троим подозреваемым удалось скрыться от следствия, их объявили в розыск. Еще один фигурант ранее уже осужден за другое преступление и находится в местах лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.