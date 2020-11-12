Москва, , 10:39 — REGNUM 11 ноября в России представители польской диаспоры, дипломатии и католического духовенства почтили память погибших поляков в ходе сталинских репрессий и ссылок в Сибирь. Акции были приурочены ко Дню независимости Польши. Об этом передает Polskie Radio 24.

Мероприятия прошли в форме зажжения свеч на могилах поляков. Основные мероприятия прошли в Москве, в Катыни (Смоленская область) и в Сибири.

Польские дипломаты также зажгли свечи под Смоленском на месте авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его 95 человек из высшего руководства республики.

В Москве глава Польского института Петр Сквечинский возложил цветы на Донском кладбище, где находятся символические могилы последнего командующего Армией Крайовой генерала Леопольда Окулицкого и польского общественного деятеля Станислава Ясюковича.

Отдельные мессы с участием представителей польской диаспоры прошли в местах захоронений поляков и в Санкт-Петербурге, Иркутске и Новосибирске.