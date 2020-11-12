Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Петербурге за последние сутки подтвердили 68 новых летальных исходов COVID-19. Об этом 12 ноября сообщает федеральный оперативный штаб.

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Это на шесть случаев меньше, чем днем ранее, а также на три случая меньше, чем насчитали за последние сутки в Москве. Накануне же Петербург превзошел столицу по показателю суточной смертности и поставил печальный «рекорд» для самого себя.

Таким образом, по официальным данным, от COVID-19 за время пандемии в Петербурге погибли 4385 жителей. Летальность болезни в Северной столице на сегодня составляет 5,75%. Она снизилась в последние дни за счет бурного увеличения общего количества заразившихся.

При этом в городских стационарах осталось всего 7% свободных коек под пациентов с COVID-19, а число госпитализированных за неделю увеличилось на 18%.

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В России за последние сутки зафиксировали 439 летальных случаев за сутки, общее число погибших достигло 32 032 человек за весь период.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирус нашли у 76 152 человек, в стране — у 1 858 568 граждан.

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