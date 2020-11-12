Иваново, , 10:37 — REGNUM Меры по обязательной самоизоляции для пожилых людей, введённые властями Ивановской области 5 ноября, являются слишком жёсткими. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Уполномоченного по правам человека в Ивановской области.

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В аппарате обмудсмена, в частности, прокомментировали ситуацию с составлением протокола об административном правонарушении на пожилого мужчину — за то, что он, в нарушение указа губернатора Ивановской области, предполагающего полную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, пошёл в аптеку.

Как сообщили в аппарате, после внесения 5 ноября изменений, обязывающих жителей региона старше 65 лет соблюдать свою изоляцию на дому до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, «в адрес уполномоченного по правам человека поступило большое количество телефонных звонков на эту тему».

"Люди в недоумении, как им выживать. Предполагается, что им будут помогать родственники, а одинокие могут обращаться за помощью к волонтерам. Однако, опыт показывает, что волонтеров в районах области недостаточное количество и «ждать их можно по несколько часов, а в некоторых районах их вообще нет». Не следует сбрасывать со счетов и тот факт, что пожилые люди не пользуются интернетом и даже не все могут обращаться с сотовыми телефонами. Считаем, что данный запрет является слишком жестким», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября на территории Ивановской области указом губернатора введён режим самоизоляции для пожилых людей. На следующий день, 6 ноября, в ходе проведения рейда, на улице был остановлен пенсионер. Мужчина объяснил, что он идёт в аптеку, однако на него составили протокол об административном правонарушении.

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