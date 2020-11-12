Оренбург, , 11:09 — REGNUM Четыре крупных печатных издания Оренбургской области поддержали акцию коллег из Санкт-Петербурга и вышли в свет с одинаковой обложкой. На ней изображено лицо человека, где половина лица в маске, а другая — с аппаратом ИВЛ.

Оренбургские газеты проявили солидарность, выйдя в свет с одинаковой обложкой Министерство региональной и информационной политики Оренбургской области

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Как отметил вице-губернатор, министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев, газеты «Южный Урал», «Оренбуржье», «Вечерний Оренбург», «Оренбургская сударыня» впервые в своей истории решили объединиться подобным образом. «Ведь чем больше голосов, тем громче голос. И тем больше надежды на то, что будет услышан совместный призыв к читателям об использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах», — отметил он.

Вице-губернатор призвал всех присоединиться к акции «Выбор за тобой!», подчеркнув, что маска — это не декорация для надзорных органов, а реальное средство защиты от вируса. Но только в том случае, если средства индивидуальной защиты будут носить все.

Как сообщает издание «Оренбуржье», акцию поддержали районные и городские газеты.