Кронштадт, Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM После госпитализации шести учащихся 2-х-5-х классов школы № 422 Кронштадтского района Санкт-Петербурга с пищевым отравлением возбуждено уголовное дело в отношении компании-организатора питания. Об том 12 ноября сообщили в прокуратуре Петербурга.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что несколько учеников госпитализировали с признаками пищевой инфекции. Организацию питания несовершеннолетних в образовательном учреждении осуществляет ООО «ТД «Профпит».

"Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ситуацию в школе взяли на контроль в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Идет эпидемическое расследование.

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