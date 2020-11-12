Самара, , 10:32 — REGNUM Понижение температуры до минус 9 °C ожидается ночью в Самарской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 12 ноября по 14 ноября по области ожидаются осадки в виде снега. При этом днем 14 ноября температура воздуха может опуститься до минус 6 °C, а ночью до — 9 °C.

Отмечается, что во второй декаде ноября средняя температура воздуха ожидается на 2,5 °С ниже нормы.

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