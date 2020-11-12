Москва, , 10:29 — REGNUM Высшая школа экономики с 16 ноября переходит на дистанционный режим работы, за исключением дисциплин, занятия по которым проходят на специальном оборудовании. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе вуза.

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"Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов подписал приказ о переходе на дистанционное обучение с 16 ноября», — говорится в сообщении.

Исключение сделано только для тех занятий, обучение по которым связано со специфическим технологическим оборудованием. При этом в аудиториях студенты будут проводить не больше двух дней в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет переведёт всех студентов и аспирантов на дистанционное обучение. Такой указ подписал ректор университета Андрей Рудской.

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