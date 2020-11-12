Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM Сеть магазинов «Верный» снова попалась на несоблюдении мер по профилактике COVID-19 в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

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Ведомство проверило магазин ООО «Союз Святого Иоанна Воина» (юридическое название организации) на улице Бисертской. Обнаружено, что в магазине используют неустановленное дезинфицирующее средство, проверить качество и срок годности которого не представляется возможным.

Также в «Верном» не обнаружили устройств для обеззараживания воздуха, а на бутылке с антисептиком не имелось маркировки. Кроме того, плохо была организована уборка подсобных помещений и контактных поверхностей.

Перед этом организация уже попадалась на аналогичном правонарушении. Чкаловский районный суд назначил магазину штраф в 200 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за несоблюдении санитарных мер оштрафовали спа-центр «Баден-Баден» в Екатеринбурге.

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