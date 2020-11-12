Киев, , 10:32 — REGNUM Пандемия коронавируса может спровоцировать на Украине сильнейшую экономическую рецессию, в результате которой миллионы людей окажутся в бедности. Об этом сообщили в пресс-службе ООН по координации гуманитарных дел на Украине (UN OCHA).

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По данным организации, с начала пандемии у 80% домохозяйств Украины упали доходы, в 40% из них минимум один член семьи потерял работу.

«Украина может столкнуться с худшей рецессией за последнее десятилетие, в результате чего более девяти млн человек окажутся в бедности», — сказано в сообщении.

В UN OCHA отметили, что эпидемиологическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться.

Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили более 11 тыс. случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии в стране зафиксировали свыше 500 тыс. случаев заражения.

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