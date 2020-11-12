Уфа, , 10:22 — REGNUM Ограничения на проведение митингов планируют смягчить в Башкирии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба госсобрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты госсобрания республики планируют внести изменения в закон о местах проведения публичных мероприятий в Башкирии.

По словам председателя государственного собрания Константина Толкачева, соответствующий документ в первом чтении был принят в октябре месяце, и сейчас он дорабатывается. Поводом для разработки данного законопроекта стало постановление Конституционного суда РФ в части некоторых ограничений в отношении мест проведения публичных мероприятий, которые действовали в Самарской области. Поэтому все регионы пересматривают свою нормативную базу в этой сфере в сторону отмены этих ограничений.

По его словам, сейчас в Башкирии установлены места, в которых нельзя проводить демонстрации, собрания, митинги, шествия. Законопроект предлагает исключение из этого списка мест, которые прилегают к объектам образования, здравоохранения, социального обслуживания, отдыха ближе ста метров, а также места, прилегающие к речным и железнодорожным вокзалам, аэропортам, автовокзалам на расстоянии 200 метров, территории аллей, садов, парков, скверов, многоквартирных домов, территории, принадлежащие юридическим или физическим лицам, в случае отсутствия их письменного согласия на проведение публичного мероприятия.

Толкачев отметил, что вместе с этим в перечень территорий, на которых запрещены публичные мероприятия, планируется включить рынки, ветхие и аварийные дома, торгово-развлекательные комплексы, строительные площадки, территории турбаз, гостиниц и объектов жизнеобеспечения.

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