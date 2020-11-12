Псков, , 10:22 — REGNUM В Псковской области на внеплановые каникулы целиком отправили Середкинскую среднеобразовательную школу. Там заболела половина преподавателей, при этом диагноз COVID-19 им не поставлен, у всех диагностирована ОРВИ. Об этом 12 ноября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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Несмотря на то, что коронавирусная инфекция у педагогов пока не выявлена, учащиеся на две недели отправлены на внеплановые каникулы.

«Впоследствии пропущенные дни будут компенсированы за счёт части зимних и весенних каникул», — пояснил губернатор региона.

Помимо этого Михаил Ведерников уточнил, что с начала пандемии мощность лабораторий Псковской области увеличена более чем в три раза. И чтобы выйти на текущий показатель — 1000 в сутки, используются все резервы.

«Сегодня обработаны 966 тестов, выявлено плюс 110 случаев. Чтобы увеличить глубину исследований, задействуем коммерческие лаборатории», — отметил он.

Благодаря результатам тестов частных медицинских организаций за прошедшие сутки (450), удалось выявить дополнительно 38 случаев.

«Работа частных лабораторий более широко охватывает скрытых носителей вируса без клинических проявлений. Среди 148 заболевших — 70% бессимптомные», — отметил Ведерников.

Таким образом в Псковской области за прошедшие сутки было выявлено 148 новых инфицированных, что на 11 зараженных больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего с начала пандемии в региона выявлено 9403 зараженных из которых 4915 выздоровели, в том числе 15 — за сутки. От ковида 70 человек умерли.

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