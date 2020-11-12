Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM В Петербурге увеличили объемы тестирования на коронавирус. За последние сутки проверили 39 930 горожан, сообщает 12 ноября городской оперативный штаб.

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Это почти на 5,5 тыс. больше тестов, чем было проведено днем ранее. Под медицинским наблюдением находятся 3290 человек, из них 55 — в обсерваторе, 1305 человек — на самоизоляции, остальные — контактные лица.

В справочную службу по теме коронавируса позвонили 1379 человек. Кроме того, помощи волонтеров попросили 1286 граждан, 1177 заявок уже выполнены.

Обратиться за помощью на самоизоляции и попросить доставку продуктов или лекарств можно через горячую линию 8−800−200−34−11.

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