Тбилиси, , 10:16 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3120 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем для страны за время пандемии. Эту информацию 12 ноября разместили на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 69 681 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 52 169 победили инфекцию, в том числе 2 358 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 599 человек с диагнозом COVID-19, из них 33 — в течение последних суток. В стационаре лечат 4918 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3311. На карантин поместили 2506 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки выявлено 2911 носителей SARS-CoV-2, а 2421 из числа ранее заразившихся коронавирусом, медики признали здоровыми.

Стоит отметить, что в Грузии эпидемиологическая обстановка более двух месяцев постоянно ухудшается. Для лечения пациентов с COVID-19 решили привлекать стоматологов и студентов старших курсов медицинских вузов.

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