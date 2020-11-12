Оренбург, , 10:14 — REGNUM В Оренбурге госпитализирован сенатор от Оренбуржья Андрей Шевченко. Он находится в COVID-центре, сообщает портал orenday.ru.

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Стоит отметить, 5 ноября Андрей Шевченко принимал участии в церемонии награждения оренбургского школьника за проявленные мужество и героизм при спасении своих родителей и младших сестер из горящего дома.

Напомним, в Оренбургской области выявлено 19 618 случаев заражения коронавирусом. На 11 ноября в стационарах получал лечение 1 251 человек, из них 325 пациентов находились в тяжелом состоянии.

В Оренбурге коронавирусную инфекцию перенес ряд чиновников, в частности вице-губернатор Игорь Сухарев и замглавы Оренбурга Елена Иванова. Оба стали донорами актиковидной плазмы.

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