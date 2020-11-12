12 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

На встрече с депутатами Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 17 регионах страны сложилась критическая ситуация с коечным фондом для зараженных коронавирусом. Заполняемость превысила 90%. В среднем в России этот показатель составляет 83,5%. Есть четыре региона, в которых заполняемость и вовсе выше 95%, рассказала Голикова. Это Хакасия, Чувашия, Ивановская и Еврейская автономная области. Корреспонденты ИА REGNUM рассказывают о ситуации в регионах, объявленных кризисными.

ИА REGNUM, , 11:07 — REGNUM На встрече с депутатами Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 17 регионах страны сложилась критическая ситуация с коечным фондом для зараженных коронавирусом. Заполняемость превысила 90%. В среднем в России этот показатель составляет 83,5%.

Больничные койки Иван Шилов © ИА REGNUM

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Есть четыре региона, в которых заполняемость и вовсе выше 95%, рассказала Голикова. Это Хакасия, Чувашия, Ивановская и Еврейская автономная области.

Корреспонденты ИА REGNUM рассказывают о ситуации в регионах, объявленных кризисными.

Еврейская автономная область: «Необходимости в развёртывании новых госпиталей нет»

В Еврейской автономной области 10 ноября коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом был увеличен до 310 мест. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО, в регионе количество выздоровевших после COVID-19 стало превышать число заболевших. За весь период пандемии в области выявили 2456 случаев заражения коронавирусом, полностью излечились 1308 пациентов.

Вход в красную зону Павел Соболев © ИА REGNUM

Госпитали для лечения пациентов с коронавирусом развернуты на базе двух медицинских учреждений: инфекционной больницы Биробиджана и Облученской районной больницы. По состоянию на вечер 11 ноября, в них проходили лечение 257 человек. Коечный фонд заполнен на 82,9%. В этих двух медицинских учреждениях создан хороший резерв аппаратов ИВЛ, а также имеется достаточный резерв дополнительных мест для оперативного открытия новых коек для пациентов с COVID-19.

«У нас нет необходимости в развёртывании новых госпиталей. Эти два учреждения полностью справляются с нынешней нагрузкой и смогут увеличить объём коек для пациентов с коронавирусом в случае необходимости», — уточнили в пресс-службе.

Стоит отметить, что в объёмах заполнения ковидного коечного фонда учитываются и те пациенты, у которых коронавирус не подтвержден лабораторно. Так, на 11 ноября в госпиталях занято 257 мест, из них пациентами с COVID-19 — 179. Среди остальных — больные пневмонией без лабораторно подтвержденного заражения коронавирусом, люди, бывшие в контакте с инфицированными, которым негде больше изолироваться.

Ивановская область: «Ресурсы не безграничны»

В Ивановской области по данным на 11 ноября были свободны лишь 110 коек для пациентов с COVID-19. В стационарах на лечении находились 2107 пациентов. Более половины — 1370 человек — находятся на койках с кислородом, 66 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Аппарат ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

Новые ковидные койки разворачиваются постоянно. Так, на 11 ноября, по данным региональных властей, разворачиваются койки в городской клинической больнице №3, их количество планируется довести до 250.

«Рост мы видим каждый день, поэтому вводим новые мощности, в том числе по кислороду. На прошлой неделе мы перепрофилировали еще один корпус 4-й городской больницы в Иванове. Но надо понимать, что ресурсы не безграничны. Ещё раз обращаюсь к каждому жителю Ивановской области с просьбой беречь себя и своих близких, использовать средства индивидуальной защиты», — заявил в начале ноября руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Решить проблему нехватки коек может инфекционный госпиталь на 360 мест (с увеличением до 790), который ускоренными темпами строится на территории Ивановской областной клинической больницы. Сдать его планируют 31 декабря 2020 года.

Но проблема не только в количестве коек — регион испытывает и дефицит специалистов. Чтобы восполнить их нехватку, в регионе, по согласованию с Минздравом РФ, решили призвать в ковидные госпитали студентов и ординаторов Ивановского медуниверситета. Сколько именно будущих специалистов бросят на борьбу с коронавирусом, пока не известно.

«Это будет добровольно, но ситуация сегодня аналогична режиму военного времени», — заявила журналистам зампред правительства региона Ирина Эрмиш.

Больничная палата Tyshospital.com

Хакасия: «Подготовка провалена»

8 ноября власти Хакасии сообщили о том, что в регионе увеличат коечный фонд для ковидных больных до тысячи мест. Для пациентов с коронавирусом переоборудуют хирургический корпус республиканской больницы.

«Это позволит в перспективе создать дополнительные 200 коек для заболевших COVID-19, 30 из них будут реанимационные», — говорилось в сообщении республиканских властей.

Также идут работы по вводу в эксплуатацию дополнительных инфекционных корпусов в Саяногорске и Усть-Абакане. Их открытие планируется в ноябре.

Между тем, как подчеркнул хакасский политический аналитик Михаил Верхотуров, регион после лета оказался не готов справляться с резким наплывом заболевших.

«Лишь сообщения в телеграм-каналах, СМИ и обращения от медиков помогли сдвинуть дело с мёртвой точки. Однако принятых правительством Хакасии мер (выделение в экстренном порядке около 150 коек) не помогло ситуации, ведь у нас в республике каждые сутки регистрируется более 150 заболевших. Очевидно, что глава региона Валентин Коновалов провалил подготовку ко второй волне эпидемии, люди сутками ждут приезда скорых, оформления больничных и т. д. Республика — один из худших регионов в данной ситуации», — отметил политаналитик.

Палата с аппаратами ИВЛ Sev.gov.ru

Чувашия: «Система здравоохранения задыхается»

11 ноября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что система здравоохранения «задыхается» из-за роста выявляемых случаев заражения коронавирусом. На последнем заседании оперативного штаба министр здравоохранения Владимир Степанов констатировал, что в Чувашии госпитализируют больше пациентов с коронавирусом, чем выписывают, поэтому свободный коечный фонд сократился до 2,3%: на тот момент было развёрнуто 2210 коек для лечения пациентов с COVID-19, что составляет 24% от всего коечного фонда в Чувашии.

Для снятия напряжённости было принято решение о перенаправлении пациентов с коронавирусом «для долечивания с основных стационаров» в ЦРБ Цивильского района. Кроме того, за неделю число коек для лечения пациентов с коронавирусом увеличили до 2355. В качестве резерва готовят Батыревскую и Канашскую центральную районные больницы, которые в случае ухудшения эпидемиологической обстановки «будут работать на стабилизацию ситуации в южных районах республики».