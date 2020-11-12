Бакал, Челябинская область, , 10:13 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование дела против бывшего начальника исправительной колонии №9. Ему вменяют превышение полномочий и покушение на приобретение и хранение наркотических средств, сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что в октябре 2019 года по просьбе заключённого руководитель обеспечил передачу в колонию банки с кофе, в котором находилось более десяти граммов наркотического средства. Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Они же осуществляют оперативное сопровождение этого уголовного дела.

Сейчас материалы дела переданы в суд. А руководству регионального управления ФСИН внесено представление об устранении причин, которые способствовали совершению преступления.