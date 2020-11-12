Севастополь, , 10:11 — REGNUM Обязательная двухнедельная обсервация вводится в Севастополе для граждан иностранных государств, приезжающих на работу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 11 ноября.

Обсервация Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Глава города Михаил Развожаев поручил подготовить для работы в режиме обсерватора ещё один корпус пансионата «Изумруд».

»До конца этой недели обсерватор необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами. Дополнительный корпус «Изумруда» использовать под обсерватор, а первый остается в распоряжении девятой горбольницы для лечения людей, у которых заболевание протекает в легкой форме», — поручил Михаил Развожаев вице-губернатору Александру Кулагину.

В обсерватор будут помещать постояльцы гостиниц в случаев выявления там очага коронавируса, жители Севастополя, которые не имеют возможности изолироваться от заболевшего родственника. Также обязательная двухнедельная обсервация будет для иностранцев, приезжающих на работу в Севастополь.